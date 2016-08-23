Москва, 23 августа, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по доиндексации пенсий в 2016 году. Об этом 23 августа журналистам сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Сейчас началось совещание, на котором обсуждается в том числе индексация пенсий», — сказала Тимакова.

По её словам, в совещании принимают участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Ольга Голодец, глава Минфина Антон Силуанов, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Напомним, в мае 2016 года в ходе визита в Крым Дмитрий Медведев ответил на претензии местных пенсионеров по поводу низких пенсий и неправильной индексации этих пенсий.

«А ее нигде нет, индексации. Просто нет денег. Найдем деньги — будет индексация. Вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения», — сказал Медведев.

Впоследствии фраза «Денег нет, но вы держитесь» приобрела популярность и стала интернет-мемом.

Отметим также, что российские СМИ в середине августа сообщили, что вторая волна индексации пенсий может быть заменена на разовую выплату для пенсионеров. Последнее слово, как отметили журналисты, останется за президентом РФ или премьер-министром.