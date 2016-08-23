Махачкала, 23 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Житель Новолакского района Дагестана выплатил все долги по исполнительным производствам судебных приставов за нарушения правил дорожного движения после того, как у него был конфискован мобильный телефон.

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Как сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе УФССП РФ по Дагестану, мужчина признался, что ему был дорог не столько сам телефон, сколько одна из игр, при помощи которой он «ловил покемонов». За должником числилась задолженность в сумме 13 тысяч рублей. Поскольку у него не оказалось денег, приставы решили арестовать мобильный телефон.

«Данную процедуру гражданин принял довольно болезненно и обещал погасить долг в кратчайшие сроки. В итоге не прошло и суток, как должник погасил всю сумму долга и вернул себе гаджет. По словам нарушителя, самое важное было для него не потерять прогресс, заработанный в игре за несколько месяцев. Единственное, что неизвестно, нарушал ли он ПДД в процессе ловли покемонов или занимаясь своими повседневными делами», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по данным службы судебных приставов России по Дагестану, в республике составлено 140 тысяч исполнительных производств на сумму взыскания свыше 97 млн рублей по постановлениям ГИБДД.