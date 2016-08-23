Астана, 23 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Ракетно-артиллерийский корабль «Сарбаз» приступил к охране казахстанской акватории Каспийского моря. В морском порту Актау (на берегу Каспия) председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Владимир Жумаканов торжественно вручил военно-морской флаг экипажу судна, сообщает сегодня, 23 августа, «Казахстанская правда».

Броненосный корабль «Синоп»

40-метровый боевой корабль «Сарбаз» (в переводе с казахского — «воин» — ИА REGNUM ) имеет современное радиотехническое вооружение и артиллерийскую пушку с дальностью поражения в 5 км. Также корабль оснащен автономной опреснительной системой, благодаря чему может находиться в открытом море до 10 суток.

Пятый по счету корабль 2-го ранга предназначен для обнаружения подводных диверсионных угроз и оснащен гидроакустической станцией.

Военное судно водоизмещением 250 тонн построили казахстанские кораблестроители на Уральском заводе.

«(…) Здесь, на Каспии, сосредоточены экономические интересы государства. Поэтому президентом Республики Казахстан уделяется особое внимание развитию региона, а также его защите и безопасности», — отметил председатель КНБ Владимир Жумаканов.

Добавим, что Каспий действительно остается зоной особого внимания. Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Россия и Казахстан ратифицировали протокол о разграничении дна на севере Каспия.

По мнению казахстанского эксперта Лидии Тимофеенко-Пархомчик, изменения, которые последуют за ратификацией, позволят возобновить изучение недр на месторождении «Центральная».

Напомним, охрана Каспия не обходится и без трагических моментов. Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года в Актау в ходе учений утонули 4 военнослужащих и 4 БТР-80.