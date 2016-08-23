Минск, 23 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Соглашение между правительствами Белоруссии и Саудовской Аравии о сотрудничестве в области науки и технологий утверждено постановлением Совмина Белоруссии №660 от 19 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.

100 саудовских риялов

Само соглашение было подписано 18 мая в Минске. В постановлении говорится о поручении МИД Белоруссии уведомить королевство о выполнении постсоветской республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Белоруссии, отдельные ведомства и даже вузы подписали ряд соглашений с Ираном, Ливией и другими государствами дальнего зарубежья, однако их реализация по факту оказалась более чем скромной. Как показала практика, контакты с белорусской стороны были монополизированы бюрократией, имевшей смутное представление о странах Востока, не владевшей языками, демонстрировавшей отсутствие ясного понимания перспектив и желания что-либо делать, кроме представительских мероприятий.