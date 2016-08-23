Красногорск, 23 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Около 145 тысяч ям было устранено на дорогах Московской области с мая 2016 года силами дорожников и муниципалитетов. В ряде населнных пунктов все ремонтные работы уже завершены. Тем не менее, по мнению экспертов, очаговый ремонт дорог дает эффект лишь на время, в отличие от целостной смены дорожного полотна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дороги. Ямы.

По словам начальника отдела логистических операций DPD в России Дмитрия Воеводина, состояние дорог в последние годы значительно улучшилось, но у ремонтных работ очагового характера есть свои минусы.

«Однако есть и обратная сторона. Применяемые материалы и существующие технологии очагового ремонта решают проблему лишь на время, так как срок эксплуатации «заплаток» в разы ниже целостного полотна», — отметил эксперт.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов, как бы хорошо асфальт не был положен, дороге все равно необходим ремонт на отдельных участках.

«Любое покрытие имеет тенденцию изнашиваться. Особенно в Подмосковье, который пропускает большой транспортный поток. Ямочный ремонт, как наиболее дешевый, необходим. Но при этом очень важно качество такого ремонта. Технология в данном случае очень похожа на технологию, применяемую при дорожном строительстве. Поэтому большую роль играет выбор подрядчиков привлекаемых для этих работ», — пояснил Дьяконов.

Собеседник агентства также подчеркнул, что конструкция дороги — многослойна и технология ремонта даже небольшого участка требует проработки нескольких уровней, а не только верхнего слоя износа.

«Иногда это требует «вскрытия» площади, большей, чем площадь повреждения, что, несомненно, увеличивает стоимость работ. Что касается недолговечности ремонта дорог в России — могу только строить предположения. Возможно, при выборе подрядчика определяющим фактором становится низкая стоимость работ, либо выбранные подрядные организации недобросовестно следят за соблюдением технологии многослойной проработки покрытия», — заключил Дьяконов.

Отметим, что по словам начальника Главного управления дорожного хозяйства (ГУДХ) Московской области Игоря Трескова, из 145 тысяч ям на дорогах области 56 тысяч были ликвидированы силами муниципалитетов, 89 тысяч — Мосавтодором. Лидерами по ликвидации дорожных ям стали 10 муниципалитетов: Рузский, Егорьевский, Люберецкий, Солнечногорский, Сергиево-Посадский и Щелковский районы, а также городские округа: Химки, Королев, Коломна, Дубна. Наименьшая активность зафиксирована в Серпуховском районе, Ивантеевке, Красноармейске, Краснознаменске, Пущине, Дзержинском, Серебряных Прудах, Павлово-Посадском районе и городском округе Рошаль, сообщает РИАМО.