Лозанна, Швейцария, 23 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России (ПКР) по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Параолимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает CAS.

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«Комиссия CAS пришла к выводу, что IPC (Международный параолимпийский комитет) при принятии решения в отношения ПКР не нарушал никаких процедурных правил, — говорится в сообщении суда. — Решение было принято в соответствии с правилами IPC и соразмерно обстоятельствам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа IPC отстранил спортсменов сборной России от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Свой вердикт комитет обосновал так называемым докладом Макларена (составлен на основании расследования показаний экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова). Доклад был опубликован 18 июля текущего года.

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