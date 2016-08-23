Москва, 23 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Басманный районный суд Москвы направлено уголовное дело о крупной растрате в банке «Траст». Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

verkeorg Суд

«Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о растрате 14,6 млрд рублей в банке «Траст», — сообщили в пресс-службе.

Обвинительное заключение московской прокуратурой утверждено в отношении бывшего директора дирекции казначейства ОАО НБ «Траст» Олега Дикусара и финансового директора «Траста» Евгения Ромакова. Эти люди обвиняются в растрате в особо крупном размере, совершённой организованной группой (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Следствие рассматривает версию, согласно которой оба обвиняемых кредитовали фиктивные организации, зарегистрированные на Кипре, в 2012—2014 гг. Эти манипуляции производились в интересах объявленных в настоящее время в розыск акционеров «Траста».

»В результате ОАО НБ «Траст» причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, Дикусар обвиняется в отчуждении ценных бумаг в интересах собственников «Траста» (2013—2014 гг.) — еврооблигаций на сумму 4,6 млрд рублей. При этом также были задействованы фиктивные организации, зарегистрированные за рубежом.