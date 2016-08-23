Бишкек, 23 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Из-за того, что по отношению к Киргизии все еще не применяются действующие в рамках ЕАЭС унифицированные тарифы на перевозки, республика вынуждена платить за транзит товаров больше, чем другие члены Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Киргизской ассоциации экспедиторов Владимир Никонов, выступая на заседании круглого стола «Роль бизнес-ассоциаций в становлении стабильной экономики Киргизии».

Митрофан Греков. Хлопок и соль торговцев

По его словам, для перевозчиков из Киргизии по-прежнему действуют прежние расценки, когда внутренние перевозки для поощрения своего бизнеса дешевле, экспортно-импортные — дороже, а транзитные — самые дорогие.

«К примеру, если взять нефтепродукты, то за этот год минимальная сумма переплаты за транзит Казахстану составила более $100 млн (6,42 млрд рублей), если взять остальные продукты, например лес, то переплата составляет тоже более $100 млн. Транзит нефтепродуктов из России через станцию «Луговая» составляет $60 (3852 рубля), а унифицированные тарифы должны были составлять $20 (1284 рубля), мы переплачиваем Казахстану $40 (2568 рублей)», — пояснил Владимир Никонов.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, России и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС.