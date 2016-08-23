Перераспределение «детских» денег на «Зенит-Арену»: Полтавченко объяснился
Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Перераспределение бюджетных средств Санкт-Петербурга для достройки стадиона на Крестовском острове не приведет к удорожанию спортивной арены или к урезанию финансирования строительства детских садов и школ. Об этом 23 августа заявил губернатор Георгий Полтавченко на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Хотели как лучше, получилось как всегда. Благодаря не до конца продуманным действиям, связанными с рутинным, рабочим вопросом по техническому перераспределению средств бюджета в связи с необходимостью бесперебойного финансирования строительства стадиона, мы с вами на ровном месте получили — благодаря усилиям некомпетентных, а может быть, и некорректных людей — какую-то проблему вселенского масштаба. Весь город об этом говорит, вся страна говорит», — посетовал Георгий Полтавченко.
Заметим, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, о котором стало известно накануне, деньги со строительства садиков и школ в 2016 году перенаправят на достройку «Зенит-Арены»: 505 млн рублей перебросят со строительства школ, 313 млн рублей — с детских садов, 924 млн рублей — с учреждений здравоохранения. Все эти объекты входили в адресную инвестпрограмму текущего года. В целом на «Зенит-Арену» потратят 2,1 млрд рублей, «снятых» с других объектов, которые теперь дождутся этих средств не ранее 2017 года.
«Сергей Эдуардович (глава комитета по строительству Сергей Морозов — прим. ред.), вы у нас пока молодой руководитель, на первых порах просто замечание объявляю», — сказал Полтавченко и поручил Морозову разъяснить представителям СМИ, каким именно образом будет изменено финансирование социальных объектов. Комитет по строительству является заказчиком стадиона.
По словам губернатора, перераспределение средств не повлечет ни удорожания «Зенит-Арены», ни снижения финансирования школ и больниц.
«Ни с кого, ни с одного объекта никаких денег не срезано. Я считаю, что это наша недоработка. На будущее всех коллег прошу при принятии подобного рода решений, связанных с какого-то рода перераспределениями, заранее оповещать общественность о наших шагах. Мы это делаем не кулуарно, не тайно — всё открыто. Но, к сожалению, мы дали повод недобросовестным и некомпетентным людям устраивать из этого непонятные какие-то скандалы», — добавил градоначальник.
Как сообщалось, ранее сегодня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал срочно пересмотреть адресную инвестиционную программу (АИП) по строительству школ и детских садов с точки зрения приоритета нуждающихся территорий, которым не хватает этих учреждений.
Добавим, накануне и депутат Заксобрания Борис Вишневский написал Георгию Полтавченко запрос в связи с такой «переброской» средств, однако пока не получил ответа.
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Напомним, власти Санкт-Петербурга 19 августа подписали госконтракты с ОАО «Метрострой» на завершение строительства стадиона на Крестовском острове, необходимого для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Два госконтракта на общую сумму в 7,8 млрд рублей «Метрострой» получил по результатам конкурсов, проведенных в ускоренном режиме. Стоимость достройки «Зенит-Арены» оценена в 5,4 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей предполагается потратить на то, чтобы привести в порядок прилегающую территорию. Спортивная арена уже обошлась городской казне в 39,2 млрд рублей. Стадион должен быть готов до конца 2016 года. В 2017 году на нем пройдут матчи Кубка конфедераций, в 2018 году — матчи Чемпионата мира по футболу, в том числе один полуфинал.