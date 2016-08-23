Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Перераспределение бюджетных средств Санкт-Петербурга для достройки стадиона на Крестовском острове не приведет к удорожанию спортивной арены или к урезанию финансирования строительства детских садов и школ. Об этом 23 августа заявил губернатор Георгий Полтавченко на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове Петербурга

«Хотели как лучше, получилось как всегда. Благодаря не до конца продуманным действиям, связанными с рутинным, рабочим вопросом по техническому перераспределению средств бюджета в связи с необходимостью бесперебойного финансирования строительства стадиона, мы с вами на ровном месте получили — благодаря усилиям некомпетентных, а может быть, и некорректных людей — какую-то проблему вселенского масштаба. Весь город об этом говорит, вся страна говорит», — посетовал Георгий Полтавченко.

Заметим, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, о котором стало известно накануне, деньги со строительства садиков и школ в 2016 году перенаправят на достройку «Зенит-Арены»: 505 млн рублей перебросят со строительства школ, 313 млн рублей — с детских садов, 924 млн рублей — с учреждений здравоохранения. Все эти объекты входили в адресную инвестпрограмму текущего года. В целом на «Зенит-Арену» потратят 2,1 млрд рублей, «снятых» с других объектов, которые теперь дождутся этих средств не ранее 2017 года.

«Сергей Эдуардович (глава комитета по строительству Сергей Морозов — прим. ред.), вы у нас пока молодой руководитель, на первых порах просто замечание объявляю», — сказал Полтавченко и поручил Морозову разъяснить представителям СМИ, каким именно образом будет изменено финансирование социальных объектов. Комитет по строительству является заказчиком стадиона.

По словам губернатора, перераспределение средств не повлечет ни удорожания «Зенит-Арены», ни снижения финансирования школ и больниц.

«Ни с кого, ни с одного объекта никаких денег не срезано. Я считаю, что это наша недоработка. На будущее всех коллег прошу при принятии подобного рода решений, связанных с какого-то рода перераспределениями, заранее оповещать общественность о наших шагах. Мы это делаем не кулуарно, не тайно — всё открыто. Но, к сожалению, мы дали повод недобросовестным и некомпетентным людям устраивать из этого непонятные какие-то скандалы», — добавил градоначальник.

Как сообщалось, ранее сегодня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал срочно пересмотреть адресную инвестиционную программу (АИП) по строительству школ и детских садов с точки зрения приоритета нуждающихся территорий, которым не хватает этих учреждений.

Добавим, накануне и депутат Заксобрания Борис Вишневский написал Георгию Полтавченко запрос в связи с такой «переброской» средств, однако пока не получил ответа.

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Напомним, власти Санкт-Петербурга 19 августа подписали госконтракты с ОАО «Метрострой» на завершение строительства стадиона на Крестовском острове, необходимого для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Два госконтракта на общую сумму в 7,8 млрд рублей «Метрострой» получил по результатам конкурсов, проведенных в ускоренном режиме. Стоимость достройки «Зенит-Арены» оценена в 5,4 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей предполагается потратить на то, чтобы привести в порядок прилегающую территорию. Спортивная арена уже обошлась городской казне в 39,2 млрд рублей. Стадион должен быть готов до конца 2016 года. В 2017 году на нем пройдут матчи Кубка конфедераций, в 2018 году — матчи Чемпионата мира по футболу, в том числе один полуфинал.