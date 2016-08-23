Вологда, 23 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. По замыслу авторов проект «Дорогами грифонов и райских кущ» отправит путешественников по вологодской земле «в мир архаики и традиционных представлений крестьян о бытие и счастье». В рамках проекта в нескольких районах региона на базе музеев появились интерактивные пространства, где детей знакомят с особенностями северной культуры, в частности — народными промыслами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в архитектурно-этнографическом музее «Семенково».

Фото: Музей «Семенково»

Предполагается, что туристы смогут пройти по этому маршруту и ознакомиться с традиционной культурой, присущей каждому из районов, присоединившемуся к проекту.

«Когда-то народная фантазия населила этот край диковинными птицами и фантастическими существами. Теперь их можно встретить только в «райских кущах» художественных коллекций больших и маленьких музеев, готовых распахнуть двери для знакомства с самобытными росписями Русского Севера. Преодолевая расстояния, туристы по крупицам соберут осколки мира крестьянского искусства, отражающего стародавние сказы и повседневную явь», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM автор проекта Наталья Киршина.

Подспорьем в пути туристам послужат маркеры территории — арт-объекты, украшенные народными росписями, характерными для конкретной территории. В буклете-путеводителе по Вологодчине отмечены «точки входа» в мир крестьянского «лада» (места, где расположены художественные коллекции музеев).

«Собранные в ходе путешествий по северной земле личные фотоархивы предлагается изучить и использовать в творческих практиках, например, как основу для современного дизайна. Для этого в Музее «Семёнково» на уровне «Дома мастеров» открывается необычное интерактивное пространство, где наряду с музейными предметами, работами мастеров народных промыслов представлен авторский игровой и дидактический материал, раскрывающий тему: традиционная роспись по дереву для взрослых и детей», — отметила Наталья Киршина. По ее словам, сетевое взаимодействие между музеями региона, адресовано «неорганизованным» туристам, ценителям и исследователям Русского Севера, людям, интересующимся народным искусством.

Кроме того, в рамках проекта уже снято несколько обучающих фильмов по техникам и приёмам северных росписей. Осенью эти фильмы представят на суд зрителей. Добавим, что проект «Дорогами грифонов и райских кущ» реализуется на грант в 420 тыс. рублей, полученный по итогам грантового конкурса «Музеи Русского Севера». Для крупного турпроекта это весьма небольшая сумма, поэтому авторам приходится привлекать и сторонние средства.