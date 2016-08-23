Москва, 11 июня, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН России Александра Смирнова арестовал за публичные призывы к терроризму Замоскворецкий суд Москвы. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

Артем Геодакян/ ТАСС

По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции и разместил в разделе «статус» мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) призыв к террористической деятельности.

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Александра Михайловича. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

По решению суда Смирнов будет находиться под стражей два месяца, до 10 августа 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудника НИИ ФСИН подозревают в публичном призыве или оправдании терроризма. По данному факту назначили служебную проверку. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН совместно с ФСБ России 10 июня задержали в Москве сотрудника НИИ ФСИН. В отношении подозреваемого Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело.