Владикавказ, 23 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В РСО-Алания все меньше становится вакансий. Как сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM , в службе занятости республики обеспокоены ситуацией на рынке труда. Сведения о вакансиях предоставляют постоянно чуть более 200 организаций из 5379 зарегистрированных в Комитете по занятости населения Северной Осетии.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Руководители промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий игнорируют закон о квотировании рабочих мест. На сегодняшний день лишь только около 3% работодателей соблюдают действующее законодательство, остальные предпочитают не информировать службу об имеющихся у них вакансиях. В результате трудно установить и подсчитать, какими ресурсами в плане трудоустройства обладает Северная Осетия.

Критическая ситуация с регистрируемым спросом на рабочую силу вынудила службу занятости мобилизовать все силы, чтобы увеличить собираемость вакансий в республике. Руководитель комитета Лариса Каболова заявила, что в случае необходимости и нежелании работодателей соблюдать закон, будут приняты предусмотренные меры воздействия. Директорам центров занятости поручено в кратчайшие сроки подготовить по районам перечень организаций-нарушителей.

В первом полугодии 2016 года в службу занятости Северной Осетии за содействием в поиске подходящей работы обратился 11 тысяч 141 человек. Однако в базе данных нет достаточного количества вакансий, чтобы трудоустроить граждан. За полгода в республике потеряли работу 689 человек. Сложившаяся на рынке труда ситуация не меняется в лучшую сторону, хотя массовых увольнений удалось избежать.

В настоящее время в регионе зафиксирован рост числа жителей, предполагаемых к увольнению. Список тех, кто в скором времени должен потерять работу, состоит из 1933 человек. По последним данным, в режиме неполной занятости, простое, отпусках без сохранения заработной платы находятся 629 человек в 11 организациях и крупных промышленных предприятиях.

Напомним, что РСО-Алания входит в число российских регионов с напряженной ситуацией на рынке труда. В этот список республика занесена приказом Минтруда России. В минувшем году в Северной Осетии рабочие места потеряли 1132 человека. Ряды безработных пополнились за счет ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников.