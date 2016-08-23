Мурманск, 23 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. 502 образовательные организации 1 сентября начнут свою работу в Мурманской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

«На сегодняшний день специальной комиссией принято 94% учреждений, — пояснили в правительстве. — Работы по приёмке завершены в 13 муниципальных образованиях. На подготовку к новому учебному году направлено порядка 570 млн рублей».По данным властей, в школах, детских садах и других учреждениях проведены капитальные и текущие ремонты. Приёмка образовательных организаций должна быть закончена 24 августа. Также в регионе проводятся мероприятия по обновлению автопарка школьных автобусов."В 2016 году из консолидированного бюджета Мурманской области на эти цели направлено 18 млн рублей, — отметили в пресс-службе. — На эти средства будут приобретены семь школьных автобусов для нужд государственных областных и муниципальных образовательных организаций в Полярных Зорях, Мончегорске, Оленегорске. Кроме того, в сентябре 2016 года за счёт средств федерального бюджета будет приобретён и передан Мурманской области ещё один школьный автобус».

В регионе, тем временем, растёт количество первоклассников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

«В этом году в первый класс пойдёт 8763 ребёнка», — заявили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в прошлом, 2015 учебном году школы Мурманской области впервые открыли свои двери для 8386 первоклассников. Тогда увеличение количества тех, кто идёт в первый раз в первый класс объяснили увеличением рождаемости. Отметим, в регионе сохраняются позитивные демографические тенденции. В области четвёртый год подряд отмечается естественный прирост населения: в прошлом году на свет появилось еще 9 тысяч малышей — на 82 ребенка больше, чем в 2014 году.