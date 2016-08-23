Минск, 23 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум.



stevepb Финансовая отчетность

С 1 января 2017 года в Белоруссии вводятся в действие Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и их Разъяснения. Данное решение закреплено совместным постановлением Совмина и Нацбанка №657/20, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

«Международные стандарты финансовой отчетности и их Разъяснения, принимаемые Фондом Международных стандартов финансовой отчетности, вводятся в качестве технических нормативных правовых актов в установленном порядке», — сказано в официальном комментарии.

В итоге с 2017 года в Белоруссии буду действовать 42 МСФО и 25 разъяснений. Тексты стандартов и разъяснений опубликованы в приложении к постановлению на сайте правительства Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые белорусские компании использовали МСФО, однако обязанность предоставлять отчётность по таким формам была только у крупных акционерных обществ с преобладающей долей государства. Независимые эксперты давно предлагали ускорить процесс внедрения МСФО, однако в правительстве заверяли в неготовности к таким переменам.