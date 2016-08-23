Париж, 23 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В течение августа во Франции по подозрению в причастности к организованной террористической деятельности арестованы семь человек. Такие сведения сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, передаёт телеканал BFMTV.

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«Только в августе Главное управление внутренней безопасности произвело задержание семерых человек, трое из которых имели планы совершения терактов», — сказал он.

Казнев привёл статистику задержаний по подозрению в связях с террористами за первое полугодие 2016 года. Оказалось, что за эти полгода задержано уже столько, сколько было взято под стражу за весь прошлый год — на том же основании.

Напомним, во Франции после совершённых в ноябре 2015 года терактов правоохранительные органы и спецслужбы проявляют повышенное внимание к потенциальным террористам. Серия терактов в Париже произошла 13 ноября 2015 года. В городе прогремело сразу несколько взрывов, организованных членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).

В результате терактов погибли 130 человек, ранены — более 350. В стране было объявлено чрезвычайное положение.