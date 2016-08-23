Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Количество детей, усыновленных в Петербурге гражданами России с начала 2016 года, превысило 3800 человек. При этом с января лишь 13 ребят были усыновлены иностранцами, в основном речь идет о детях, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как стало известно, в 2015 году за рубеж уехали 200 петербургских сирот. «Представляете, какая динамика? У нас огромное количество желающих взять ребенка», — пояснил Ржаненков в беседе с корреспондентом агентства.

Помимо усыновленных детей, еще почти 6,5 тыс. детей были взяты в Петербурге под опеку в текущем году. По словам Ржаненкова, 85% усыновленных остается в северной столице, остальные уезжают в другие регионы России.

Сейчас в Петербурге на воспитании находятся более 10 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Количество приемных семей в городе к 2016 году увеличилось до 1,5 тыс.

Сумма, которую Петербург выплачивает семьям, усыновившим детей, будет увеличена до городского прожиточного минимума в 10,4 тыс. рублей. Как пояснил чиновник, выплаты будут осуществляться после принятия соответствующего закона Законодательным собранием, что запланировано на сентябрь 2016 года. Необходимые средства уже заложены в городской бюджет.

Губернатор Георгий Полтавченко предложил в будущем поднять выплату на усыновленного ребенка, чтобы поощрять тех, кто готов взять на себя такую ответственность.

«Мы можем позволить себе такие суммы увеличить до прожиточного минимума, но в перспективе надо смотреть и дальше. Естественно, выплата будет индексироваться с учетом инфляции, но надо на 2018 год смотреть уже более широко и эту сумму повышать», — сказал Полтавченко.