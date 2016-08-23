Тегеран, 23 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Правительство Ирана не накладывало запрета на полеты российской военной авиации в Сирию с авиабазы Хамадан на западе страны, заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, сообщает 23 августа агентство Tasnim.

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По словам Лариджани, ни Россия, ни другие государства не имеют постоянной военной базы на территории Ирана. Вылеты российских бомбардировщиков с аэродрома Хамадан являются временными и происходят в связи с необходимостью дозаправки, пояснил спикер. Лариджани добавил, что в таком случае одобрение парламента не требуется.

«Это была временная мера, и только для дозаправки», — сказал Лариджани.

Спикер отметил, что Иран сотрудничает с Россией в рамках кампании по противодействию терроризму в Сирии.

Напомним, в середине августа Минобороны РФ объявило о нанесении авиаударов по позициям сирийских боевиков. В операции были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34, которые поднялись в воздух с аэродромов в России и Иране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что база Хамадан была предоставлена ВКС РФ для дозаправки самолетов и выполнения боевых вылетов на территорию Сирии. Позже, 22 августа, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил о прекращении использования Россией иранской авиабазы.

23 августа ситуация с прекращением использования базы Хамадан была названа «некоторым недопониманием». Российские военные собирались использовать авиабазу как полноценный объект, однако Тегеран не устроил такой вариант.

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