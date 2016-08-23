Махачкала, 23 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Общественный совет при Главном управлении МВД России по СКФО обратился в прокуратуру Дагестана и Следственное управление СКР по Дагестану с требованием тщательно расследовать инцидент с избиением сотрудника полиции депутатом Народного собрания республики Джамалом Касумовым, передает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

Bernhard Staerck Дубинка полицейского

В сообщении, опубликованном на официальном сайте ГУ МВД России по СКФО, говорится, что Совет будет внимательно следить за ходом расследования и намерен информировать об этом общественность.

«С чувством глубокого возмущения общественность Северо-Кавказского федерального округа восприняла известие о том, что депутат Народного собрания Республики Дагестан, кандидат в депутаты Государственной думы Джамал Касумов причинил телесные повреждения сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Данный факт тем более прискорбен сейчас, когда многие сотрудники правоохранительных органов, исполняя свой долг по обеспечению безопасности граждан, жертвуют самым дорогим — жизнью и здоровьем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в парке имени 50-летия Октября депутат Народного собрания Джамал Касумов нанес телесные повреждения оперуполномоченному управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) республиканского МВД, капитану полиции. Причиной конфликта стали разногласия, возникшие еще до этого случая: офицер полиции осуществлял проверку ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», которую ранее возглавлял Касумов.