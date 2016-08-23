МЧС не подтверждает информацию о жесткой посадке самолета в Подмосковье
Истра, Московская область, 23 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Информация СМИ о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе Истринского водохранилища в Подмосковье не соответствует действительности. Об этом «Агентству Москва» сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
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Cамолет. Небо
«Спасатели проверили информацию о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе Истринского водохранилища, — сказал источник. — Информация не подтвердилась».
В ГУ МЧС по Московской области добавили, что к местным спасателям за помощью никто не обращался.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Подмосковье в районе Истринского водохранилища совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.