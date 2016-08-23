Москва, 23 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Москве следователи проводят проверку по факту пищевого отравления нескольких детей в поезде «Москва-Владивосток», сообщает пресс-служба столичного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (ММСУТ СК РФ). По данным следствия, бригадами «скорой помощи» дети доставлены в Кировскую инфекционную больницу.

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«По предварительным данным, группа детей в сопровождении 2 взрослых следовала поездом сообщением «Москва-Владивосток». Утром, 22 августа 2016 года у детей начали проявляться симптомы пищевого отравления», — сообщили в ММСУТ СК РФ.

В настоящее время состояние детей оценивается медиками как удовлетворительное. «Со слов пострадавших, последний прием пищи был на станции Москва-Ярославская в одном из заведений сети быстрого питания», — уточнили в ведомстве.

Следствие проведет проверку и установит обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в летний период в столице увеличивается число отравлений. Как завила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова («Единая Россия»), основные причины — несоблюдение правил гигиены и неправильное приготовление и хранение продуктов питания.

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