Ставрополь, 23 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Семь жителей Ставропольского края стали подозреваемыми в нападении на сотрудников ДПС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 августа в пресс-службе краевого СУ СКР.

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В числе подозреваемых по трем уголовным делам по статье о применении насилия в отношении представителя власти — одна женщина и несовершеннолетний.

По версии следствия, ночью 13 августа подозреваемые совершили нападение на инспекторов ДПС. Агрессия была вызвана тем, что ранее полицейские составили в отношении родственника подозреваемых протокол об административном правонарушении.

Семь человек набросились на сотрудников полиции — наносили удары по лицу, хватали за форму, забрасывали их камнями, считают следователи.

Уголовные дела соединены в одно производство. На данный момент подозреваемые в нападении на сотрудников полиции задержаны.