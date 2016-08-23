Берлин, 23 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум.



geralt Миграционное соглашение

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала 23 августа страны ЕС и Северной Африки заключать договоры, схожие с миграционным соглашением, достигнутым с Турцией в марте 2016 года, сообщает France Press.

«Мы должны заключить такие же соглашения с другими странами, такими как государства Северной Африки, чтобы лучше контролировать потоки беженцев, направляющихся через Средиземное море», — заявила Меркель в интервью газете Neue Passauer Zeitung.

«Такие соглашения также отвечают интересам самих беженцев», — отметила она, указывая на громадный риск, с которым сталкиваются мигранты при пересечении Средиземного моря на утлых суденышках, а также на то, какие крупные суммы им приходится отдавать контрабандистам за небезопасную перевозку через море.

«Так для них безопасней, им лучше оставаться в Турции, где они находятся поблизости от своих родных стран, где ниже языковые и культурные барьеры», — подчеркнула Меркель, в очередной раз выступив в защиту сделки с Турцией. «Мы должны приложить усилия для того, что оно оставалось в силе».

В ЕС, тем не менее, обеспокоены тем, что сделка с Анкарой по сдерживанию волны мигрантов и беженцев с Ближнего Востока может быть сорвана из-за разногласий между Европейским Союзом и Турцией.

Турция яростно отвергает критику ЕС чисток, которые начались в стране после провала попытки военного переворота.

В то же самое время Меркель также призвала страны-члены ЕС более активно брать на себя ответственность по приему беженцев, прибывших на территорию Греции.