Москва, 23 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Впервые в Западном военном округе создана служба беспилотной авиации. Личный состав расчетов БЛА будет изучать порядок и способы применения беспилотной авиации при решении различных задач в горной и лесистой местности, выполнять задания по разведке горных ущелий и поиску объектов условного противника в различных климатических условиях днем и ночью, сообщили в пресс-служба ЗВО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

В настоящее время на вооружении соединений и воинских частей ЗВО имеется более 50 комплексов БЛА, среди них «Орлан-10», «Леер-3», «Элерон», «Тахион» и «Гранат-1,2,3,4». Все перечисленные беспилотники — разработки отечественных производителей.

Отметим, новейшая техника, установленная на комплексах БЛА, позволяет отслеживать несколько целей одновременно, в том числе замаскированные. Кроме того, БЛА значительно повышают возможности разведывательных органов при выполнении ими задач разведки в боевой обстановке, позволяют снизить потери в личном составе и технике, а в большинстве случаев — полностью их избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу заявлял о «беспрецедентном» росте активности Вооруженных сил США и НАТО в Восточной Европе из-за обострения ситуации на Украине. По его словам, в связи с этим Минобороны РФ укрепляет воинские контингенты в Калининградской области и других регионах Западного военного округа. Всего в 2016 году в соединения и воинские части ЗВО поступит около 4000 образцов вооружения и военной техники.