Ярославль, 23 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. 34 судебных иска подала прокуратура Ярославской области, требуя вернуть в федеральную собственность лесные угодья. Леса эксплуатационного и защитного назначения продавались и сдавались в аренду под видом земель сельхозназначения, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В результате проведенных проверок факты незаконного распоряжения лесными участками выявлены в Гаврилов-Ямском, Даниловском, Первомайском, Ярославском, Угличском, Ростовском, Рыбинском районах региона. Прокуратура считает действия органов местного самоуправления этих муниципальных образований незаконными.

Ведомство требует признать недействительными договоры купли-продажи и аренды лесных угодий и вернуть леса в государственную собственность. До вынесения судебного решения по каждому участку приняты обеспечительные меры в виде запрета на их отчуждение и на лесохозяйственную деятельность.

В настоящее время вынесено уже 29 судебных решений, удовлетворяющих требования прокуратуры. Большая часть их приведена в исполнение — и на участки зарегистрировано право собственности Российской Федерации.

При этом проблема уничтожения лесных насаждений в Ярославской области становится все более актуальной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три года в регионе незаконно спилено более миллиона кубометров древесины. В 2015 году Рослесхознадзор внес Ярославскую область в число регионов, где идет рост незаконной вырубки.