Грозный, 23 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Четверых молодых жителей Чечни признали виновными в осквернении зиярта «Могалби-Хаджи». Как сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе прокуратуры региона, за осквернении надмогильного сооружения 20-летний Шемиль Эргиев, 19-летний Хамзат Успаев, 20-летний Ислам Юнусов и 19-летний Джабраил Усумов проведут в колонии общего режима от семи до семи с половиной лет.

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Как установил Шалинский городской суд, осужденные в ноябре 2015 года подожгли на окраине селения Курчалой помещение зиярта «Могалби-Хаджи», которое является надмогильным сооружением над местом захоронения Янгульби-Хаджи Дохтукаева. Кроме того, зиярт является объектом культурного наследия регионального значения. Злоумышленников также признали виновными в хранении боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 жителя села Майртуп сознались в том, что сначала они собирались поджечь святое место в селе Бачи-Юрт, но там кладбище находится в центральной части селения. Молодые люди рассказали, что они облили мавзолей бензином, подожгли и сбежали. Участвовавшие в поджоге зиярта свой поступок объяснили тем, что они наслушались проповедей экстремистского содержания в сети Интернет.

Действия вандалов осудили глава Чечни Рамзан Кадыров, представители муфтията, потомки святого Янгульби-шейха, жители района. Встретившись с поджигателями и их родственниками, руководитель Чечни заявил, что все виновные в поджоге святыни в Курчалое понесут заслуженное наказание.