Севастополь, 23 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. По инициативе врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова 27−28 августа состоится заседание правительства и экспертного сообщества города. Цель — определение курса развития Севастополя в социально-экономическом плане. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента внутренней политики правительства Севастополя Григорий Буйлов.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

Как ранее сообщал ИА REGNUM, правительство Севастополя планировало до конца года разработать стратегию развития города.

В мае правительство утвердило законопроект «О стратегическом планировании Севастополя», который должен быть внесен на рассмотрение Заксобрания. Город намерен выделить на ее разработку 14 млн рублей.

Читайте об этом: Севастополь готовит стратегию своего развития

Буйлов сообщил, что текущая ситуация будет проанализирована, и в результате будут определены главные проблемы и перспективы развития города. Кроме того, по словам Буйлова, на собрании обсудят систему органов власти и структуру управления городом для реализации стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора обозначил приоритеты в развитии Севастополя.

«Точки роста связаны с Военно-морским флотом и его обслуживанием. Туризм, благоустройство города, здравоохранение. Все эти отрасли, даже связанные с социальной составляющей, генерируют достаточно большой объем экономики города. Их нужно развивать», — сказал Овсянников.

Также он заявлял, что структура правительства Севастополя не отражает приоритеты города и будет изменена. Решение по составу правительства будут приниматься вместе с Законодательным собранием.

Читайте также:

Новый глава Севастополя демонстрирует свое расположение заксобранию

Врио губернатора назвал приоритеты в развитии Севастополя