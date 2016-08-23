Киев, 23 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Вчера, 22 августа, в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на всех основных участках фронта. ВСУ, армии ДНР и ЛНР продолжают использовать БМП, 122 и 152 мм артиллерию. Об этом 23 августа сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-службы военно-гражданской администрации Станично-Луганского района Станица Луганская

По словам военного ДНР, прошлой ночью подразделения ВСУ обстреляли позиции ДНР в г. Донецк (Киевский и Петровский районы) с применением 122 и 152 мм артиллерии. «Около 23:00 украинская сторона начала обстрел Киевского района из орудий калибра 152 мм. Ровно в полночь из орудий калибра 122 мм был обстрелян Петровский район Донецка», — рассказал ДАН источник.

По его словам, украинские войска применяли минометы калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В свою очередь глава Петровской райадминистрации Донецка Максим Жуковский отметил, что в результате ведения боевых действий семь зданий, включая детский сад, были повреждены.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала пять нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Смелое, Логвиново и на окраине пгт. Станично-Луганское (район памятника князю Игорю). При этом украинские войска использовали 82 и 120 мм минометы и СПГ. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В то же время 23 августа руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко рассказала, что силовики ЛНР установили данные украинских диверсантов, которые готовили тайники с оружием и взрывчаткой.

«В ходе проведения оперативных мероприятий МГБ ЛНР установлены данные в отношении военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), забрасываемых в составе ДРГ на территорию ЛНР и причастных к совершению террористических актов путем размещения и закладки в тайники оружия и взрывчатых веществ для агентуры спецслужб Украины», — сказала Любенко.

По ее словам, указанную деятельность в разных районах ЛНР осуществляют: Ткаченко Богдан, 14 июля 1995 года рождения, уроженец Минска, Белоруссия. Проходит службу в рядовом составе 3-го отдельного полка специального назначения ГУР МОУ. Лепский Андрей, 30 марта 1990 года рождения, уроженец Кировограда, Украина. Разведчик 2-й роты 1-го батальона 3-го отдельного полка специального назначения ГУР МОУ. Довгорук Вадим, 21 июня 1991 года рождения, уроженец Кировограда, Украина. Командир отделения в 3-й роте 1-го батальона 3-го отдельного полка специального назначения ГУР МОУ. Шило Александр, 30 июня 1988 года рождения, уроженец Кировограда, Украина. Командир отделения во 2-м батальоне 3-го отдельного полка специального назначения ГУР МОУ. Тонышев Александр, 14 января 1990 года рождения, уроженец города Южный Одесской области, Украина, разведчик 1-й роты 3-го батальона 3-го отдельного полка специального назначения ГУР МОУ.

В свою очередь, 23 августа, спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 54 раза нарушили режим прекращения огня, из них 22 — на Донецком направлении, 20 — на Мариупольском и 12 на Луганском направлениях.

Она сообщила, что на Мариупольском направлении противник из минометов калибра 120 мм открывал огонь по украинским позициям в Марьинке и Красногоровке. При этом украинские морпехи в с. Широкино попали под минометный и гранатометный обстрелы.

«На Луганщине после относительного затишья противник вечером нарушил режим тишины, открыв огонь из гранатометов и стрелкового оружия в Лопаскино. Минометы 120 мм калибра и гранатометы враг применил в Крымском, где к тому же проявил себя снайпер. По украинским позициям в районе Триполья враг выпустил шесть снарядов из артиллерийской установки 152 мм калибра. Вблизи Золотого вражеский огонь велся из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра», — рассказала Баранова.

Она также проинформировала, что вчера в cтанице Луганской была напряженная обстановка — украинские силовики обстреливались из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП ВС ЛНР.

При этом в украинской военно-гражданской администрации Станично-Луганского района уточнили, что в результате артобстрела пострадало здание районного Пенсионного фонда. «Был обстрелян район линии разграничения от нового автомобильного моста до перехода КПВВ «Станица Луганская», ул. 1-го Мая, г. Станица Луганская. По результатам обстрелов повреждено окно здания районного Пенсионного фонда по ул. 1-го Мая, 20 г. Станица Луганская. Последствия других повреждений уточняются. За медицинской помощью местные граждане не обращались», — говорится в сообщении.

Также в ходе ночного обстрела пострадал подконтрольный украинским властям поселок Марьинка, прилегающий к пос. Трудовское (Донетчина, под контролем ДНР). По информации сообщества «Марьинка Zona ATO», в ходе обстрела в поселке произошло пять возгораний жилых домов. В результате обстрела часть поселка обесточена.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 180 раз нарушили режим тишины. В частности ВСУ продолжают использовать артиллерию (выпущено 10 артиллерийских снарядов калибра 122 мм), зафиксировано шесть танковых обстрелов, выпущено 147 мин калибра 82 и 120 мм. «Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.