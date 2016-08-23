Ярославль, 23 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. 29 августа в 17.00 в мэрии Ярославля состоятся публичные слушания, на которых обсудят изменения, связанные со строительством масштабной Карабулинской развязки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На слушаниях общественности представят проект изменений межевания территорий. Речь идет о землях, которые будут изъяты под новую развязку, в том числе ту, на которой находятся жилые дома. Изменения появились в результате работы проектировщиков, которые адаптировали ранее существовавший проект развязки к новым условиям. Сейчас проектные работы завершены.

«Проектировщики будут присутствовать на публичных слушаниях, и жители смогут задать им любые вопросы о том, как будет проходить развязка, как изменится инфраструктура, подъездные пути и так далее. Часть вопросов жители планируют передать заранее», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

На заседании оргкомитета публичных слушаний, который состоялся в мэрии 23 августа, был приглашен председатель ТОС «Карабулина». По словам представителя общественности, людей волнуют вопросы компенсаций за земельные участки и жилье. Городские власти уверяют, что с каждым жителем будет заключено отдельное соглашение.

«Предусмотрена денежная компенсация, оценивать имущество будет независимый оценщик. Если жилье является единственным, и гражданин захочет выбрать именно этот вариант, будет предлагаться жилье», — сказал на заседании оргкомитета заместитель мэра Ярославля Сергей Калинин.

Другой острый вопрос связан с многоквартирными домами на улице Гоголя, в непосредственной близости от которых пройдет новая трасса. По словам проектировщиков, они будут отгорожены от развязки специальными защитными экранами.

Пока не решен главный вопрос — о сроках строительства развязки и о том, начнется ли оно вообще. В мэрии говорят, что ясность по этому вопросу наступит не ранее марта 2017 года, после того, как проект развязки пройдет государственную экспертизу и заявка на финансирование отправится в федеральные органы власти.