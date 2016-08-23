Москва, 23 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Инициатива Минфина по пересмотру коэффициентов ОСАГО не приведет к серьезному снижению их средней стоимости, а страховщики могут попросить повысить базовый тариф ОСАГО. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 августа первый вице-президент «ОПОРы России» Павел Сигал, комментируя предложения Минфина по пересмотру системы коэффициентов ОСАГО

Цитата из к/ ф Берегись автомобиля. реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Страхование автомобиля

«Проблемы ОСАГО предложения Минфина не решат, конечно, но сделают сам полис выгоднее для некоторых автолюбителей», — сказал эксперт. Современную систему коэффициентов нельзя назвать справедливой, считает Сигал. «Сейчас коэффициент по мощности учитывается для машин от 0,6 (менее 50 л.с.) до 1,6 (более 150 л.с.). При этом подобная схема, конечно, имела мало общего со справедливостью. Если этот коэффициент будет упразднен, то разброс в цене полиса будет больше зависеть от стажа и реальных навыков водителя, а не от мощности автомобиля, — полагает он.

«Вряд ли средняя стоимость полиса сильно снизится, тем более, что страховые компании, скорее всего, попросят повысить базовый тариф», — предположил эксперт.

Прежде всего проблемы системы ОСАГО связаны с недобросовестностью самих страховых компаний, поясняет Сигал. «Широко известны случаи, когда люди не могут купить полис без навязанных дополнительных услуг, страховые просто отказываются их продавать, заявляя, что нет бланков, не работает база и так далее. Регулятор и правоохранительные органы на это почти никак не реагируют. А страховые компании делают так потому, что продавать «чистый» полис им выгодно только в некоторых регионах — например, в Москве, Московская области и Санкт-Петербурге», — заключил эксперт.

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Минфин предлагает пересмотреть систему коэффициентов ОСАГО. В частности, предлагается исключить повышающий коэффициент для машин с мощным двигателем. Среди других предложений Минфина — предоставление возможности приобретения полиса ОСАГО сроком на 2−3 года для владельцев новых автомобилей и увеличение выплаты по «европротоколу» с 50 тыс до 100 тыс рублей.