Киев, 23 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Командующий украинскими Военно-морскими силами вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в недалёком будущем Крым снова станет частью Украины: это может произойти уже в 2017 году. «Хрупкое равновесие, в котором пребывает Россия», скоро пошатнётся, заявил украинский военный в интервью «Новому времени».

irinariviera Ласточкино гнездо. Крым

«Правда — на нашей стороне. Крым будет нашим. Мы туда вернемся… Возможно, в 2017-м», — заявил Воронченко.

Украинский военный считает, что после вхождения полуострова в состав России в Крыму остались две трети украинского флота. По его мнению, адмиралы, оставшиеся в Крыму после вхождения полуострова в состав России, должны быть разжалованы — и он уже поднял этот вопрос на официальном уровне.

«Насколько мне известно, большинство офицерского командования, которое осталось там, уже уволено. Навредить нам они уже ни чем не могут. Они уже навредили только себе и своим семьям, своим потомкам», — заявил он.

Комментируя попытку диверсии со стороны Украины в Крыму, после выявления которой президент Украины Пётр Порошенко приказал привести украинские войска на приграничных территориях в полную боеготовность, Воронченко заявил, что ВМС Украины и так постоянно находится в боевой готовности.

«Сейчас принимаются все меры адекватного реагирования на различные провокации со стороны РФ. А то, что произошло в Крыму — в прессе было много вариантов. Но это была чистой воды провокация», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинское руководство, несмотря на результаты референдума 2014 года, продолжает настаивать, что Крым должен быть частью Украины. 23 августа Порошенко во время официальной церемонии поднятия государственного флага заявил, что Киев намерен поднять национальный сине-желтый флаг над Донецком, Луганском, Севастополем и Крымом.