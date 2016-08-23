Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В городе-курорте Сочи все новые сотрудники, которые будут устраиваться на работу в компании и к индивидуальным бизнесменам, не минуют «встречи» с полицией. Решение обязать работодателей предоставлять информацию обо всех новых работниках в правоохранительные органы было принято накануне на заседании антитеррористической комиссии. Об пояснили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 23 августа, сделано это для усиления мер безопасности в городе.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Не миновать

Как подчеркнул мэр Олимпийской столицы Анатолий Пахомов, в нынешнее напряженное время это необходимость. В первую очередь это касается иногородних граждан. Предоставлять информацию о принимаемых сотрудниках будут все хозяйствующие субъекты, будь то индивидуальный предприниматель, ООО или крупный холдинг.

Кроме того сейчас на предприятиях курорта работают комиссии по предотвращению неформальной занятости. Они ведут пофамильный учет всех работников предприятий, сопоставляют его с отчислениями в налоговую, пенсионный фонд. Если нарушения не устраняется, это влечет серьезные штрафы. Так, за последнее время их общая сумма по городу составила уже около 6 млн рублей.

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Добавим, что трудовой инспекцией уже оштрафованы более 40 работодателей, которые не оформили договоры со своими сотрудниками. В основном это предприятия санаторно-курортной отрасли и потребительского рынка. Как показали исследования, до 70% работников в этих сферах не имеют трудовых договоров. Нередки случаи выявления неформальной занятости, выдачи зарплаты в конвертах и на предприятиях торговли, общепита, строительной отрасли. Не отстают от привычных нарушителей и транспортники.

В мэрии добавили, что проверки по выявлению неформальной занятости кратно усилятся. На курорт прибудут федеральные инспекторы, к работе которых уже подключатся и сотрудники городской прокуратуры.