Киев, 23 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Возвращение Крыма и Донбасса под контроль властей Украины является чрезвычайно сложной задачей. Об этом, как передают «Вести Украина», заявил президент страны Петр Порошенко во время официальной церемонии поднятия Государственного флага.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в огне

«Чрезвычайно сложная задача для нас (властей Украины) — сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем», — сказал глава украинского государства.

Порошенко также в ходе выступления обратил внимание на то, что большинство жителей Украины гордятся своим флагом, гербом и гимном.

«Более 90% украинских граждан гордятся или положительно относятся к нашему флагу, гербу и гимну, — говорит президент. — Так же и к украинскому языку, который тоже считают одним из важнейших атрибутов нашего государства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 г. Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя независимыми от киевской власти территориями. В ответ на это представители Киева, пришедшие к власти после госпереворота, объявили о начале антитеррористической операции (АТО) на территории Донбасса.

В марте 2014 года Крым вернулся в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины.