Красногорск, 23 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Московской области завершается кампания по проверке пожарной безопасности в школах к новому учебному году. Почти все образовательные учреждения региона прошли проверку — из 1495 школ осталось проверить 35, сообщает РИАМО со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Московской области Александра Медведева.

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С 15 августа МЧС Подмосковья проводило месячник пожарной безопасности по приемке школ к новому учебному году.

«Большинство школ Московской области уже готовы к учебному году: из 1495 школ все предъявлены к проверкам органам Госпожнадзора, и остались не приняты только 35 школ, эти объекты находятся под пристальным вниманием», — пояснил Медведев.

Он также отметил, что наиболее успешно с подготовкой школ справилась Балашиха, Одинцовский район и Звенигород. Среди отстающих в этом направлении — Пушкино, Каширский, Павлово-Посадский районы. Тем не менее до 1 сентября все нарушения будут устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областные школы также прошли проверку комиссий других ведомств — МВД, Роспотребнадзора и Госадмтехнадзора. На сегодняшний день в 35 муниципальных образованиях проверено 844 школы и 1206 детских садов.