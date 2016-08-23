Воронеж, 23 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Опыт межнационального и межконфессионального взаимодействия в Воронеже может быть полезен Германии. Об этом говорилось 22 августа на встрече регионального уполномоченного Посольства ФРГ в России Торстена Итеса с руководством Воронежа и лидерами национальных диаспор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как отмечалось на встрече, с точки зрения Посольства ФРГ, Воронеж является крупным экономическим и культурным центром, где успешно решаются вопросы межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений.

Особо обсуждался вопрос адаптации тех, приехал в Воронеж на постоянное место жительство из других стран — этот опыт представителя посольства заинтересовал больше всего. Торстен Итес отметил, что для Германии, подвергшейся наплыву беженцев, проблема адаптации мигрантов сегодня является одной из важнейших — в частности на бытовом уровне, в небольших городах.

Отметим, что в последние годы население Воронежа значительно выросло — в первую очередь, именно благодаря миграционным процессам. Только за первое полугодие 2016 года, по данным Воронежстата, численность жителей региона за счет мигрантов выросла более чем на 4,7 тыс. человек, причем подавляющее число приезжих — из стран СНГ. Естественная убыль населения в регионе (разница между числом родившихся и скончавшихся людей) за это время составила около 100 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость в регионе несколько снизилась — на 0,8%.

В 2014 — 2015 годах Воронежская область (преимущественно областной центр), как и многие приграничные с Украиной регионы, приняла большой приток беженцев в связи с боевыми действиями на Донбассе и в Луганской области. По официальным данным на конец 2014 года, в регионе проживали более 16,5 тыс. беженцев с юго-востока Украины.