Москва, 23 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. 66% жителей России живут, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью. 20% верят, что их жизнь во всем зависит от власти. 7% вступают в контакт с властью и добиваются от нее того, что им нужно. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Peggy Marco Сила

78% граждан РФ рассчитывают не на власть, а на собственные возможности и силы. 18% всё же рассчитывают на социальную защиту и поддержку со стороны общества, государства.

80% жителей России не готовы активно участвовать в политике. 3% определенно хотели бы, 15% — в какой-то мере.

29% не хотят активно участвовать в политике, потому что «всё равно ничего изменить нельзя». По мнению 28%, «политика — не для рядовых граждан, политикой занимаются власти». 28% заняты своими делами, им не до политики. 13% заявили, что «политика — грязное дело, не хочется мараться». 5% «боятся преследования со стороны властей, лучше держаться от политики подальше».

Опрос проведен 5 — 8 августа 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.