Москва, 23 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Окончание сезона отпусков приведет к осложнению ситуации на дорогах Москвы. Наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Также ожидаются пробки и на ключевых магистралях города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт. Пригородная электричка

«Наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица, Рязанский проспект. Кроме того, в вечерний час пик движение будет затруднено на улице Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД», — отметили в пресс-службе.

В ЦОДД пояснили, что возникновение заторов в городе обусловлено резким увеличением числа автомобилей после окончания сезона отпусков. В связи с этим, ведомстве рекомендуют москвичам за 10 дней до 1 сентября отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного, либо сдвинуть свои поездки на внепиковые часы.

Согласно данным ГКУ ЦОДД, в 2015 году в первой половине августа рост числа автомобилей составил 1% (с 3,29 млн до 3,31 млн) по сравнению с июлем, а во второй половине — 4% (с 3,31 млн до 3,45 млн) по сравнению с первой половиной августа.

Напомним, ранее глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил, что пробки в городе исчезнут, если 200 тысяч автомобилистов пересядут на общественный транспорт. «Наша задача — чтобы москвичи больше пользовались общественным транспортом. В Москве это примерно 70% на 30% — это очень высокий показатель пользования — 70% поездок совершается на городском транспорте, 30% на личном автомобиле», — заявил он.

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