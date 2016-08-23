Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Ростовской области на региональных теле‑ и радиоканалах начались дебаты кандидатов в Госдуму РФ седьмого созыва. Согласно программе телеканала «Россия-1» с 22 по 28 августа, размещенной на сайте ГТРК «Дон-ТР», передача под названием «Выборы-2016. Дебаты.» будет проходить по будням в вечерний прайм-тайм — 17:50, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

В облизбиркоме отметили, что никакая из политических партий от проведения дебатов не отказалась, все кандидаты намерены использовать отведенное время.

В региональном отделении КПРФ считают, что эфирного времени не хватит для дискуссий. «Нормальных дебатов, которые предполагают дискуссию, не будет. Что можно успеть сказать за 3 минуты? Должен быть отклик оппонента. Ерунда все это, а не дебаты», — сказали в ростовском обкоме партии.

Отметим, что проходят дебаты на телеканалах «Дон-ТР» (региональные врезки в телеканал «Россия-1» — прим. ИА REGNUM ), «России-24», а также «Дон-24». Также ораторов ждут в студиях «Радио России» и «ФМ-на-Дону».

Читайте также: «Эфирное время — это работа на повышение авторитета кандидата в ГД РФ»

Напомним, что всего в Госдуму РФ в Ростовской области по одномандатным округам зарегистрировано 64 человека. Это представители 14 политических партий, а также один самовыдвиженец.

Ранее по теме: Самый богатый кандидат в Госдуму на Дону — грузчик с доходом в 11,6 млн руб