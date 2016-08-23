Курск, 23 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Больше половины рекордного урожая зерна, собранного в Курской области в 2016 году, пойдет на экспорт в соседние регионы и за рубеж. Об этом губернатор Курской области Александр Михайлов отчитался перед председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, Медведев посетил Курск с рабочим визитом 22 августа. В поездке его сопровождали заместитель Аркадий Дворкович, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр транспорта Максим Соколов.

Григорий Мясоедов. Косцы

В регионе омечают 73-ю годовщину разгрома немецких войск в Курской битве, поэтому первым делом Медведев возложил цветы к мемориалу «Курская дуга» и встретился с курскими ветеранами.

В деревне Щетинка Курского района премьер-министр встретился с дачниками садоводческого общества «Химфарм», где посетил одно из домохозяйств и обсудил новый законопроект о некоммерческих садоводческих товариществах. Новый документ должен урегулировать вопросы, касающиеся практической деятельности садоводческих обществ — как организационные, так и управленческого порядка. «Действующий закон о садоводческих объединениях принимался 20 лет назад и уже устарел. Поэтому мы решили, что менять его не имеет смысла. Новый закон, во-первых систематизирует виды недвижимости, которые можно построить на садовых участках. Это может быть и садовый дом, для которого вообще не требуется разрешение на строительство. Либо (это новая норма закона) на участке можно построить полноценный дом как объект ИЖС. И в этом доме можно зарегистрироваться на постоянное место жительства», — рассказал Медведев. Также Дмитрий Медведев обсудил с дачниками вопрос снабжения племенным и семенным материалом, вопросы электроснабжения и дорожного благоустройства дачных участков.

Дачники предложили ввести в общенациональный календарь — День садовода и отмечать этот праздник во второе воскресенье сентября. «Если вы считаете, что нужен какой-то общий праздник, который будет объединять всех садоводов и на котором можно будет рассказать о своих достижениях, обсудить какие-то вопросы, то давайте подумаем над вашим предложением», — заявил премьер-министр.

На встрече с главой региона Медведев обсуждал урожай, собранный аграриями Курской области в 2016 году. «На сегодняшний день убрано практически 99% урожая, и мы имеем 3 млн 600 тыс. тонн зерна. Это хороший показатель с учетом того, что еще предстоит убирать поздние культуры. Мы наращиваем производство гречихи, эта культура востребована. В этом году засеяно 150 тысяч гектаров кукурузы. Виды на урожай показывают, что если в прошлом году у нас было собрано 3,6 млн тонн зерна в целом, то сейчас мы должны выйти на 4,5−4,6 миллиона тонн зерновых культур. Это будет лучший показатель за всю историю Курской области, — сообщил Михайлов. По словам губернатора, внутренние потребности региона составляют всего 2,2 млн тонн зерна, поэтому область имеет возможность вложиться в общегосударственную работу по экспорту зерна за рубеж. Примерно 500 тысяч тонн зерна отправят в Белгородскую область, 400 тыс. тонн — в Ленинградскую область по соглашению о сотрудничестве, а остальное зерно пойдет на экспорт зарубежным партнерам.