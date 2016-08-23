Минск, 23 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум.



Совет Безопасности РФ Эмблема Совета Безопасности РФ

В Минске 22 августа прошли переговоры секретарей Советов безопасности России и Белоруссии, а также экспертов аппаратов Совбезов. Об этом 23 августа проинформировали представители ведомств.

Секретари Совбезов Николай Патрушев и Станислав Зась обсудили проблемы международной безопасности, в том числе региональной. Также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах подготовки миротворческих подразделений и повышения уровня технической оснащенности войск.

Эксперты Совбезов обсудили также состояние договорной базы российско-белорусского сотрудничества, миграции, распространения терроризма и расширения военного присутствия НАТО, охраны границы Союзного государства и ситуации в зоне ответственности ОДКБ. Также было уделено внимание вопросам укрепления российско-белорусской региональной группировки войск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске 22−23 августа проходят российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Мероприятие не анонсировалось и проходит в закрытом режиме.