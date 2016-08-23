Омск, 23 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Ремонт дорог в Омской области по программе «Платон» должен завершиться не позднее 20 сентября. Такую задачу власти Омской области поставили перед руководителями подрядных организаций.

Эдуард Мане. Дорожные рабочие на улице Берн. 1878

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вопросы ремонта городских и областных дорог с привлечением федеральных средств по программе «Платон» рассмотрели на совещании под руководством заместителя председателя регионального правительства Станислава Гребенщикова. Он напомнил, что Омская область получила по этой статье максимальный объем господдержки — 750 млн рублей. Две трети от этой суммы направили на ремонт дорог в Омске, остальные 250 млн рублей пошли на ремонт региональных дорог. За счет федеральных средств должны отремонтировать 28 дорог в Омске и 10 — в районах Омской области.

По словам Гребенщикова, эту работу необходимо выполнить «в сжатые сроки и с высоким качеством».

«Синоптики обещают хорошую погоду до 20 сентября, и «законтрактованные» организации должны уложить асфальт в эти сроки. Сейчас работа на объектах идет без выходных. Дорожники обязаны выполнить все условия контрактов. Отраслевые специалисты и общественники контролируют качество ремонта. К этому процессу подключились неравнодушные жители, мы принимаем «сигналы» от населения», — приводит весьма сдержанную цитату Станислава Гребенщикова пресс-служба регионального правительства.

Между тем, как сообщают омские массмедиа, зампред облправительства на совещании выступал весьма эмоционально, устроив разнос подрядчиков за плохую организацию работ. Замечания возникли и у представителя Росавтодора. По его мнению, подрядчики в Омске затягивают с ремонтом дорог на «платоновские» деньги.

С момента определения подрядчиков прошло уже больше двух недель, однако работы не начались еще даже на половине дорог. Подрядчики уверяют, что успеют к нормативному сроку, прописанному в контрактах, однако такой ответ не устроил вице-губернатора, пишет «Омскрегион».

«Мы еженедельно отчитываемся в Росавтодор и в Минтранс России. И мы показываем, что объекты не идут, не выполняются. Вы мне такие не нужны сказочники. Взялись за работу — выйдите на все объекты. Стоит погода в 30 градусов, работайте день и ночь. Вы же сейчас уйдете в 20-е числа и в дожди. Мы об этих деньгах знали, всех предупреждали: возьмите столько, сколько увезете», — цитирует Гребенщикова омский портал.

Чиновник подчеркнул, что, как только работы завершатся, их результаты обязательно подвергнутся тщательной проверке: «Не пытайтесь работать плохо. Не можете, не получается — не творите, чего попало, не вгоняйте себя в убытки и нас в неудобное положение».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, этой весной омские дороги «прославились» на всю страну. Об их катастрофическом состоянии в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказала жительница Омска. Масштабный ремонт дорог в областном центре начался в мае этого года. К августу привели в порядок 21 дорогу. По данным мэрии, на это ушло порядка 670 миллионов рублей. В сентябре дорожники должны завершить ремонт еще 38 дорожных объектов (объем ассигнований — свыше 600 миллионов рублей).

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Напомним, в конце мая текущего года стало известно, что Омская область получила максимальную сумму на ремонт дорог по программе «Платон» — 750 млн рублей.