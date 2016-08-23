Омских дорожников попросили «не творить, чего попало»
Омск, 23 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Ремонт дорог в Омской области по программе «Платон» должен завершиться не позднее 20 сентября. Такую задачу власти Омской области поставили перед руководителями подрядных организаций.
Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вопросы ремонта городских и областных дорог с привлечением федеральных средств по программе «Платон» рассмотрели на совещании под руководством заместителя председателя регионального правительства Станислава Гребенщикова. Он напомнил, что Омская область получила по этой статье максимальный объем господдержки — 750 млн рублей. Две трети от этой суммы направили на ремонт дорог в Омске, остальные 250 млн рублей пошли на ремонт региональных дорог. За счет федеральных средств должны отремонтировать 28 дорог в Омске и 10 — в районах Омской области.
По словам Гребенщикова, эту работу необходимо выполнить «в сжатые сроки и с высоким качеством».
«Синоптики обещают хорошую погоду до 20 сентября, и «законтрактованные» организации должны уложить асфальт в эти сроки. Сейчас работа на объектах идет без выходных. Дорожники обязаны выполнить все условия контрактов. Отраслевые специалисты и общественники контролируют качество ремонта. К этому процессу подключились неравнодушные жители, мы принимаем «сигналы» от населения», — приводит весьма сдержанную цитату Станислава Гребенщикова пресс-служба регионального правительства.
Между тем, как сообщают омские массмедиа, зампред облправительства на совещании выступал весьма эмоционально, устроив разнос подрядчиков за плохую организацию работ. Замечания возникли и у представителя Росавтодора. По его мнению, подрядчики в Омске затягивают с ремонтом дорог на «платоновские» деньги.
С момента определения подрядчиков прошло уже больше двух недель, однако работы не начались еще даже на половине дорог. Подрядчики уверяют, что успеют к нормативному сроку, прописанному в контрактах, однако такой ответ не устроил вице-губернатора, пишет «Омскрегион».
«Мы еженедельно отчитываемся в Росавтодор и в Минтранс России. И мы показываем, что объекты не идут, не выполняются. Вы мне такие не нужны сказочники. Взялись за работу — выйдите на все объекты. Стоит погода в 30 градусов, работайте день и ночь. Вы же сейчас уйдете в 20-е числа и в дожди. Мы об этих деньгах знали, всех предупреждали: возьмите столько, сколько увезете», — цитирует Гребенщикова омский портал.
Чиновник подчеркнул, что, как только работы завершатся, их результаты обязательно подвергнутся тщательной проверке: «Не пытайтесь работать плохо. Не можете, не получается — не творите, чего попало, не вгоняйте себя в убытки и нас в неудобное положение».
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, этой весной омские дороги «прославились» на всю страну. Об их катастрофическом состоянии в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказала жительница Омска. Масштабный ремонт дорог в областном центре начался в мае этого года. К августу привели в порядок 21 дорогу. По данным мэрии, на это ушло порядка 670 миллионов рублей. В сентябре дорожники должны завершить ремонт еще 38 дорожных объектов (объем ассигнований — свыше 600 миллионов рублей).
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Напомним, в конце мая текущего года стало известно, что Омская область получила максимальную сумму на ремонт дорог по программе «Платон» — 750 млн рублей.