Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Преступный «авторитет» Дамир Тимургалеев, имеющий статус вор в законе и известный в криминальном мире как Дамир Уфимский, а также его подельник Руслан Насибуллин арестованы решением Василеостровского суда в Санкт-Петербурге.

Victor Задержание

Доставленных из Сочи граждан подозревают в убийстве, совершенном в мае 2016 года в Северной столице. Об этом сообщили сегодня, 23 августа, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Тело неработающего 54-летнего петербуржца с травмами головы было найдено 4 июня 2016 года у дома 29−31 по Малому проспекту в Петроградском районе. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении данного преступления вечером 18 августа 2016 года в городе Сочи были задержаны 51-летний рецидивист Дамир Тимургалеев и 29-летний Руслан Насибуллин, ранее не судимый.

По версии следствия, Тимургалеев и Насибуллин 28 мая в одной из квартир указанного дома «в ходе внезапно возникшей ссоры с ранее знакомым им потерпевшим нанесли последнему множественные удары неустановленным следствием тупым предметом по голове и телу, после чего задушили его».

Тело убитого предполагаемые преступники поместили в багажник принадлежащего ему автомобиля и скрылись. В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения.

Как добавляют в пресс-службе петербургской полиции, установить личности предполагаемых убийц удалось благодаря записи видеокамеры, расположенной на доме, где произошло преступление. После этого в регионы Российской Федерации была разослана ориентировка на данных лиц. «Благодаря оперативному взаимодействию полицейских было установлено местонахождение злоумышленников», — подчеркнули в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.