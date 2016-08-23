Берлин, 23 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Число мигрантов, погибающих при попытке добраться до Евросоюза, увеличилось из-за того, что многие нелегалы прибегают ко все более рискованным маршрутам пересечения Средиземного моря, а также ввиду того, что перевозчики нелегалов идут на все большей риск при перевозке людей, заявили в Международной организации по миграции (МОМ). Об этом сообщает Associated Press.

К такому выводу пришли авторы опубликованного 23 августа доклада Международной организации по миграции, подготовленного для Центра анализа данных международной миграции, расположенного в Берлине. По данным организации, за первые шесть месяцев 2016 года при попытке пересечь Средиземное море погиб 2.901 человек, что на 37% превышает прошлогодние показатели за схожий период.

Большая часть смертей происходит на так называемом центрально-средиземноморском маршруте, пролегающем от Северной Африки до Италии.

В организации отметили, что этот маршрут всегда был связан с риском, однако теперь контрабандисты стали направлять одновременно помногу лодок с мигрантами, из-за чего усложнились операции по их спасению. Также контрабандисты прокладывают новые маршруты, в частности, через Египет. Такие пути более длительны и рискованны.