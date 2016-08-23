Рига, 23 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Латвии растет количество детей, пострадавших от различных преступлений. По информации Главного управления полиции порядка (ГУПП), в первом полугодии 2016 года был 281 потерпевший ребенок — на 55 больше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Защита прав ребенка

Как рассказал начальник ГУПП Артис Велшс, чаще всего дети страдают от преступлений, связанных с нравственностью и половой неприкосновенностью — их доля составляет 32,4%. Далее следуют 26,3% преступлений, связанных с имущественными вопросами, и 24,5% — с жестокостью и насилием по отношению к детям.

«С возрастом у ребенка возрастает риск стать пострадавшим. При анализе мест, где это может произойти, мы пришли к выводу, что чаще всего это происходит по месту жительства, немного реже — на улице или в общественных местах, а также в учебных заведениях», — рассказал Велшс. Он также считает, что имеются недостатки в сфере допросов потерпевших детей, которые нужно устранять, но отметил, что бывают разные ситуации, и следователь выбирает, что лучше для ребенка.

Напомним, 20 августа омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что в Латвии не обеспечиваются должные помещения для допросов несовершеннолетних. Он считает, что нужно не только обеспечить соответствующие помещения, но и участие психолога в любой момент, а также собирать всеобъемлющую информацию о пострадавших несовершеннолетних, и свидетелях преступлений.

В свою очередь, Велшс согласен с тем, что полицейский участок— не самое лучше место для допроса пострадавшего ребенка. При этом он напомнил, что проблема обсуждалась на государственном уровне еще в 2013 году, при утверждении правительством стратегии предотвращения детской преступности на 2013−2019 годы. По итогам обсуждения было решено, что для оборудования специальных помещений для допроса пострадавших разных категорий требуется 300 тыс. евро, но на сегодняшний день деньги еще не выделены. Как считают специалисты, одним из возможных решений для улучшения ситуации могло быть стать учреждение «Дома ребенка» — амбулаторного центра поддержки жертв сексуального насилия. Здесь, в одном месте, помощь потерпевшим детям могли бы оказывать сразу все специалисты.

Как рассказала юрист центра по оказанию бесплатной психологической помощи пострадавшим «Dardedze» Лаура Цельмале, нынешняя практика допросов не только повторно травмирует детей, но и мешает получить качественные доказательства преступлений. Центр просит омбудсмена провести анализ и дать свое заключение о замеченных недостатках, чтобы совместно искать решения по улучшению ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии стремительно увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера. Так, в 2015 году, по сравнению с 2014 от сексуального насилия пострадало на 12 детей больше — 57. От действий сексуального характера пострадало 28 несовершеннолетних, что на 14 больше, чем в 2014 году. Также зафиксирован случай похищения несовершеннолетнего и два случая торговли детьми.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Латвии Юрис Янсонс заявил, что с законодательством о защите прав детей в Латвии все в порядке, но его практическая реализация — ниже всякой критики. Он отметил, что в Латвии в детских учреждениях часто замалчиваются случаи насилия. По словам омбудсмена, в случае, если в учреждении обнаружен случай физического и психологического насилия, это должно быть зафиксировано, но на деле зачастую это скрывается. Причины, по мнению Янсонса, могут быть разными — в том числе, нежелание наносить вред престижу учреждения.