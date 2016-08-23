Москва, 23 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в начале торгов снизился к основным валютам на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

К 10:00 мск доллар США набрал пять копеек и составил 64,8625 рубля. Биржевой курс евро к этому времени поднялся на 18 копеек до 73,5625 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитик OBR Forex Анастасия Семенова считает, что удешевление рубля связано с коррекцией на рынке нефти.

По данным на 23 августа к 06.36 мск стоимость нефти марки Brent падала на 0,94% — до $48,70 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 1,24% — до $46,82.