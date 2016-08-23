Пекин, 23 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Внешний вид нового кроссовера Volkswagen полностью рассекречен до официальной премьеры, намеченной на ноябрь 2016 года. Фотографии модели Teramont опубликованы китайским изданием Autohome.

pixabay.com Эмблема Volkswagen

Презентация вседорожника, предположительно, пройдет в рамках осеннего автосалона в Лос-Анджелесе. Судя по фотографиям, дизайн модели напоминает концепт Volkswagen CrossBlue, дебют которого состоялся в 2013 году.

Базой для новинки, по всей видимости, станет удлиненный вариант платформы MQB, салон автомобиля сможет вместить семь человек. Модель, изображенная на фото, снабжена двигателем бензиновым двигателем V6 объемом 3,6 л и мощностью 280 л.с.

Ожидается, что Volkswagen Teramont будут поставлять на рынки США и КНР, однако вполне возможно, что новинка дойдет и до России. Производство новинки организуют в американском Чаттануга и на китайском предприятии концерна.