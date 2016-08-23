Углич, Ярославская область, 23 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области планируется ввести режим ЧС локального характера. А именно — на ферме в селе Покровское, где была выявлено инфекционное заболевание «оспа овец», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Starkiller Табличка карантин

Вечером 22 августа департамент ветеринарии Ярославской области уведомил ГУ МЧС России по региону о выявлении очага оспы овец и коз на территории ООО «Дружба» в селе Покровское Угличского района.

Последствия заражения ликвидировались силами станции по борьбе с болезнями животных Угличского района и полиции. Заболевших животных пришлось уничтожить. Всего вместе с павшими фермерское хозяйство потеряло 33 головы овец и коз. Трупы животных были уничтожены.

«Это заболевание опасно только для животных. Человек им заразиться не может, поэтому пострадавших среди населения нет. Массового заражения животных не произошло. 23 августа прошло заседание противоэпизоотической комиссии, в рамках которого обсуждались вопросы проведения дезинфекции и введение режима ЧС на территории фермерского хозяйства, где обнаружен очаг заражения», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС России по Ярославской области.