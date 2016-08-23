Барнаул, 23 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В 2016 году, в отличие от предыдущего, в Алтайском крае произошло значительно меньше трагедий на воде. Эта тенденция во многом связана с работой по пропаганде безопасного поведения. Причем, для большей убедительности в ход идут такие нетрадиционные приемы воздействия, как поэзия. Подробности сегодня, 23 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели — в ходе проведения акции «Вода – безопасная территория»

«Не ныряй, не зная дно и берег…», — эти и другие подобные строчки специально по заказу спасателей в рамках всесибирской акции «Вода — безопасная территория» придумал известный алтайский поэт Сергей Кормин.

«Сергей Константинович из тех поэтов, которые в своих произведениях отражают не только классические, характерные мотивы русской поэзии, но и современные проблемы общества, нашей повседневной жизни. Именно поэтому тема безопасности людей на водных объектах, которая до сего времени освещалась языком памяток, листовок и информационных заметок, благодаря Кормину легла в основу стихотворного произведения. А ведь стихотворные строки отличаются особой силой воздействия на человека, способностью вдохновлять, побуждать к действию», — пояснил начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Олег Власов.

По его словам, импровизированная творческая встреча с Сергеем Корминым состоялась сегодня на территории Барнаульского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам, прямо на берегу реки Обь — перед отправкой в очередной рейд патрульной группы.

«На реке, на озере, на море

Жизнь важнее на любом просторе.

Осторожность лишней не бывает —

Горе тем, кто это забывает!», — зачитал поэт.

Руководитель группы технического надзора центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю Александр Титовский был весьма рад такому повышенному вниманию со стороны уважаемого поэта.

«Обеспечение безопасности на воде — очень актуальная тема на данный момент. Пляжный сезон практически закрыт, но люди по-прежнему отдыхают у воды, пользуются катерами и лодками, а впереди — начало осени, любимого сезона рыбаков и охотников. Спасибо Сергею Кормину за неравнодушие, за чуткое отношение к общественным проблемам сегодняшнего дня, за то, что теперь и поэтическое слово служит интересам безопасности наших земляков», — пояснил спасатель.

Кстати, всего с начала года в Алтайском крае произошло 51 трагических случаев на воде, из которых 35 случилось этим летом. Но если сравнивать с 2015 годом, то погибших стало значительно меньше.

«Количество смертей, в среднем, уменьшилось на 10%», — отметили в ГУ МЧС РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чтобы предупредить трагичные случаи на воде и происшествия, связанные с гибелью людей, во всех регионах Сибири сейчас проводится информационно-пропагандистская акция «Вода — безопасная территория». Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, представители администраций районов, сотрудники правоохранительных органов, старосты сельских поселений и волонтеры (кто на катерах, а кто — на автомобилях и пешим порядком, — прим. ИА REGNUM ) инспектируют берега водоемов Алтайского края, проводят профилактические беседы с людьми.

Особое внимание уделяется «диким», несанкционированным местам купания, именно там чаще всего происходят несчастные случае. «Всего на территории края действуют 124 патрульно-профилактические группы (373 человека, 129 единиц техники), проведено 519 бесед с гражданами, составлено четыре протокола о нарушениях», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В профилактической работе активное участие принимает группировка Сибирского спасательного центра, базирующаяся в районе подтопленного посёлка Затон города Барнаула (60 человек, 10 единиц техники, 8 плавсредств и комплекс мониторинга «Фантом-3»).

Справка:

Сергей Константинович Кормин родился и живет в Барнауле. Член Союза журналистов России, Российского союза писателей, участник семинаров писателей и поэтов Алтая. Активно сотрудничает с композиторами России и зарубежья, на его стихи написано более 150 песен и романсов.