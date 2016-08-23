Рига, 23 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Трудовая инспекция Латвии признала, что ЧП, произошедшее 22 июля 2016 года в волости Яунберзес, выявило в отрасли целый ряд серьезных проблем, среди них — необразованность сельчан и нелегальное трудоустройство, сообщает портал Lsm.lv.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

На сегодняшний день Полиция и Трудовая инспекция продолжают расследование трагедии, жертвами которой стали четыре человека, а также пострадали трое, в их числе двое детей. Сейчас оба учреждения ждут заключения судмедэкспертов о причинах гибели людей на ферме. Ведется уголовный процесс о нарушении правил безопасности труда, за что виновным может грозить срок до пяти лет лишения свободы. Подозреваемым является одно лицо, но более подробной информации полиция пока не предоставляет.

Глава Земгальской региональной трудовой инспекции Валдис Думс рассказал, что эта трагедия выявила целый ряд запущенных проблем. «У работников критически низок уровень знаний, информированности о физических и химических процессах. Люди также крайне мало внимания уделяют вопросам безопасности труда», — сообщил Думс. Он также напомнил, что Латвия в Евросоюзе лидирует по числу погибших на рабочем месте.

Руководитель инспекции также рассказал, что в ходе расследования выяснилось: у трех из четырех погибших не имелось письменного трудового договора с владельцами фермы. Единственный с кем был заключен трудовой договор — бывший владелец этого же хозяйства, который также погиб. Расследование показало, что когда рабочие проходят инструктаж — это нередко чистая формальность: «Кладут перед человеком журнал инструктажа, говорят: подпишись. Человек своей подписью подтверждает, будто он обучен — а в действительности же никто его не обучал».

По словам представителя трудовой инспекции, увеличить частоту проверок невозможно: «Мы сразу после несчастного случая в своем отделе охраны труда подсчитали: даже если мы отложим в сторону все остальные дела и функции, нам потребуется как минимум восемь лет, чтобы проверить все сельхозпредприятия», — поясняет Думс. Еще одно серьезное упущение в инструктаже работников — отсутствие такого раздела в инструкции, как план действий в чрезвычайной ситуации. Всё вышеперечисленное, по словам Думса, ведет к недостаткам в обучении работников, что рано или поздно приводит к трагедиям.

В свою очередь, комментируя сложившуюся ситуацию с охраной труда на селе, зампредседателя Крестоянского сейма, владелец фермы «Mežacīruļi» Янис Цирулис признал: «главная проблема — нехватка средств. Например, в отношении крестьянского хозяйства, на котором произошло ЧП, велся процесс о неплатежеспособности».

Трагедия заставила хозяйства самим задумываться о безопасности своих рабочих: «Особенно в молочной отрасли предприятия сейчас на грани выживания, в таких условиях трудно выкроить много денег на безопасность труда и содержание оборудования в порядке».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 июля на ферме в Яунберзе (Добельский край Латвии) погибли четыре человека. Трое были госпитализированы, среди них двое детей. Дети выжили, их мать погибла.

Напомним, по данным Государственной трудовой инспекции с 1 января по 30 июня 2016 года на рабочем месте погибло 17 человек, в 2015 году — 15. Также, за этот период, на рабочих местах были найдены умершими еще 11 человек, но они, предположительно, умерли естественной смертью. Одновременно сообщается, что за первые шесть месяцев 2016 года 69 человек получили на работе тяжелые травмы.

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