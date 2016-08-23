Москва, 23 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сохранение сельских школ, внес в Госдуму депутат от КПРФ Олег Смолин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Маковский В.Е. Приезд учительницы в деревню

Реорганизация или ликвидация детского сада или школы, расположенных в сельском поселении, а равно ликвидации филиалов детского сада или школы, расположенных в сельском поселении, допускается только с согласия схода граждан, проживающих в этом сельском поселении, следует из текста документа.

Законопроект также предусматривает возможность при принятии соответствующего решения сходом граждан, проживающих в сельском поселении, заново открыть ликвидированные, начиная с 1 января 2015 года, сельские школы, сельские дошкольные организации или их филиалы.

В 2005—2006 годах, по данным Росстата, в России было 40 700 сельских школ, за прошедшие 10 лет их число сократилось до 26 100, таким образом, число сельских школ за это время уменьшилось на 36%, отмечает автор.

«Исчезновение сельских школ в конечном счете ведет к вымиранию сельских поселений в России. Поэтому, если мы хотим сохранить и возродить российское село, необходимо прежде всего защитить сельскую школу», — указал Смолин.