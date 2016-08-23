Калуга, 23 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. На 12 молокоперерабатывающих предприятиях калужского региона были выявлены нарушения технических регламентов, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

sk.ru Молоко

По информации областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на проверяемых предприятиях были отобрано 49 образцов молочной продукции, из них 31 образец не соответствовал нормативным требованиям (6 из них по идентификационным показателям).

За нарушения на молокозаводах было составлено 18 протоколов об административном правонарушении, а 11 предприятий было оштрафовано на сумму 1 млн. 60 тыс. рублей. Материалы направлены в суд. Выдано предписание об отзыве декларации у ООО «Милк».

Между тем, в период с апреля по июль этого года специалистами Роспотребнадзора были организованы проверки 67 предприятий торговли калужского региона, 64 из них с отбором проб молочной продукции. Из них с нарушениями оказались 57. Отобрано 169 образцов молочной продукции. Не соответствует нормативным требованиям — 34.

Основной характер нарушений: не соблюдение сроков годности продукции и не соответствие продукции нормативным требованиям.